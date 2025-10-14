رئیس کل دادگستری گیلان از کارگروه‌های تختصصی دستگاه‌های مرتبط خواست با هماهنگی و همکاری و رعایت موازین شرعی و قانونی، هرچه زودتر اموال تملیکی استان را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس کل دادگستری گیلان، با هدف نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری برای تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از یکی از انبار‌های اموال تملیکی گیلان بازدید کرد.

مجید الهیان ضمن ابراز رضایت از روند تعیین تکلیف کالا‌ها، بر تسریع در اجرای کامل دستورات رئیس قوه قضائیه و بازگشت سریع‌تر اموال بلاتکلیف به چرخه اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: اموالی که در این انبار‌ها نگهداری می‌شوند باید با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی به چرخه اقتصادی کشور بازگردند تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس شورای قضایی گیلان با ارائه رهنمود‌های لازم به مسئولان مربوطه، از کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌های مرتبط خواست با هماهنگی و همکاری یکدیگر و رفع موانع موجود، تلاش‌های خود را برای تعیین تکلیف این اموال با جدیت ادامه دهند.

سیف‌الله مسرور معاون قضایی دادگستری گیلان هم در این بازدید، جزئیات پرونده‌های قضایی مربوط به اموال تملیکی استان را بررسی کرد تا تمهیدات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی موجود اجرا شود.