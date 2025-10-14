به گفته سرپرست اورژانس رفسنجان، یک کارگر جوان در حین کار در چاهی در روستاهای منطقه نوق به دلیل کمبود اکسیژن دچار خفگی شد و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مرتضوی گفت: یکشنبه ۲۰ مهرماه، گزارشی مبنی بر سقوط و بی‌هوشی یک کارگر داخل چاه در یکی از روستاهای نوق به مرکز ارتباطات اورژانس رفسنجان اعلام شد.