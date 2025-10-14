مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبت‌نام هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارگران و خانواده‌های آنان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رستم قنبری گفت: این رویداد فرهنگی با هدف ترویج مفاهیم قرآنی در محیط‌های کاری و تقویت اخلاق حرفه‌ای در میان فعالان عرصه تولید، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: ثبت نام برای شرکت در این مسابقات از ۲۶ مهر آغاز می‌شود.

وی گفت: این رقابت‌ها شامل رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم و مفاهیم قرآنی با محوریت جلد بیست و هفتم تفسیر نمونه است که حد نصاب در این رشته بالای ۸۰ درصد است.

قنبری گفت:از هر رشته، یک نفر از خواهران و یک نفر از برادران در صورت کسب حدنصاب علمی، به مرحله کشوری راه می‌یابند.

وی افزود: مسابقات در دو بخش آقایان و خانم‌ها برگزار می‌شودو افرادی که می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند شامل کارگران دارای قرارداد کاری مشمول قانون کار و نیز نیرو‌های خدماتی شاغل در ادارات و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها هستند

وی ادامه داد: همچنین خانواده‌های کارگران شامل فرزندان ۱۸ تا ۲۵ ساله و همسر آنان نیز می‌توانند در بخش خانواده‌های کارگری شرکت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: افرادی که در دو دوره گذشته مقام اول تا سوم را کسب کردند مجاز به شرکت در همان رشته نیستند و این افراد می‌توانند در رشته‌های دیگر شرکت کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره از مسابقات می‌توانند با واحد امور فرهنگی این اداره کل از طریق شماره تماس ۳۲۲۶۴۴۱۶ ثبت نام کنند.