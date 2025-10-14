

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما آهوی جبیر که در سال‌های گذشته به‌دلیل تخریب زیستگاه، توسعه صنعتی و فشار‌های انسانی به شدت در معرض خطر قرار داشت، با اجرای طرحی بلندمدت حفاظت و تکثیر از سال ۱۳۸۷ در استان بوشهر احیا شده است. این طرح شامل ایجاد محوطه فنس‌کشی‌شده، تغذیه مصنوعی، تأمین منابع آبی و افزایش حفاظت محیط‌بانان بود.

حمایت صنایع مستقر در منطقه، از جمله شرکت‌های پلیمر آریاساسول و پتروشیمی جم، نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌ها و تقویت حفاظت از زیستگاه جبیر ایفا کرده است. این همکاری‌ها باعث افزایش زادآوری طبیعی و رهاسازی موفق آهوان در زیستگاه طبیعی شده است.

با وجود چالش‌هایی مانند توسعه ساخت‌وساز و خشکسالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر تأکید کرد که استمرار حمایت صنایع، نظارت دقیق و همکاری همه‌جانبه می‌تواند روند احیا را پایدار کند و نایبند را به الگویی ملی و بین‌المللی در حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید تبدیل نماید.