به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی اسکله، موجب رونق گردشگری و اشتغال بومیان منطقه در جزیره قشم خواهد شد.

وی گفت: با اصلاح و ترمیم دیواره سنگی اسکله گورزین، خطرات ناشی از فرسودگی سازه و آسیب‌های احتمالی برای مسافران دریایی نیز برطرف می‌شود.

بیشتر بخوانید: صادرات۱۵۶ تُن ماهی یال اسبی از قشم به خارج کشور

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: این طرح بخش‌های مختلف اصلاح دیواره اصلی در بخش جنوبی به طول ۷۸ متر، اصلاح سایبان و زیرسازی کف‌پوش بتنی و ترمیم پی نیز شامل دو پست اسکله شناور است.