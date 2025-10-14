پخش زنده
طرح ایمنسازی و بهسازی دیوار ساحلی اسکله گورزین قشم با۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی اسکله، موجب رونق گردشگری و اشتغال بومیان منطقه در جزیره قشم خواهد شد.
وی گفت: با اصلاح و ترمیم دیواره سنگی اسکله گورزین، خطرات ناشی از فرسودگی سازه و آسیبهای احتمالی برای مسافران دریایی نیز برطرف میشود.
معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: این طرح بخشهای مختلف اصلاح دیواره اصلی در بخش جنوبی به طول ۷۸ متر، اصلاح سایبان و زیرسازی کفپوش بتنی و ترمیم پی نیز شامل دو پست اسکله شناور است.