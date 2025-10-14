پخش زنده
پلیس آگاهی غرب تهران از دستگیری متهم قتل زهرا قائمی، مدرس دانشگاه تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی پلیس ویژه غرب تهران اعلام کرد: متهم به قتل خانم زهرا قائمی توسط پلیس آگاهی ویژه غرب تهران بازداشت شد.
تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته که به محض حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.
گفتنی است، خانم زهرا قائمی از کارکنان دانشکده حقوق خانواده دانشگاه تهران بوده که در روزهای گذشته فوت او اعلام شده بود، اما در ادامه تحقیقات مشخص شد، وی به قتل رسیده است.