افتتاح زمین چمن مصنوعی در بوکان
در گرامیداشت روز ملی روستا و هفته تربیت بدنی چمن مصنوعی درروستای کوسه بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ چمن مصنوعی ورزشی روستای کوسه با ابعاد ۲۰ در ۴۰ متر و اعتبار ۲۰ میلیارد ریال با حضورجمعی از مسئولین شهرستان بوکان و اهالی این روستا افتتاح شد.
این طرح که نتیجه همافزایی و همکاری موثر میان دولت و مردم روستای کوسه است، از محل اعتبارات دهیاری و اداره ورزش و جوانان تأمین شده است.
فرماندار بوکان در این مراسم ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به مردم روستای کوسه، از آن به عنوان گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و ارتقاء سطح فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی این منطقه یاد کرد.
خشایار صنعتی افزود: افتتاح این طرح تداوم راهی است که برای توسعه پایدار و همافزایی در روستای کوسه شروع شده است. این روستا با توجه به دسترسی آسان و ظرفیتهای بالقوهای که در زمینه گردشگری دارد میتواند در آیندهای نه چندان دور به یکی از قطبهای فرهنگی و ورزشی در محور گردشگری تبدیل شود.
