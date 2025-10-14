شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیرات، جریان گاز بخشی از بلوار شهدای گمنام رشت، از ساعت ۱۴ تا ۱۹ امروز ۲۲ مهر قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای ارتقاء خدمات رسانی به مشترکان ، جریان گاز بخشی از بلوار شهدای گمنام، کوچه استقلال و کوچه ارغوان، از ساعت ۱۴ تا ۱۹ امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

مسئولان این شرکت از مردم منطقه خواستند هنگام قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

ماموران شرکت گاز استان به محض پایان عملیات، جریان گاز را دوباره وصل خواهند کرد.