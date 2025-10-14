به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توسلی کیا گفت: هدف از این اقدام گسترش پوشش آموزشی، شناسایی افراد بی‌سواد و کم‌سواد و ارتقاء کیفیت یادگیری در مناطق کمتر برخوردار است.

او با بیان اینکه هیچ فردی نباید به‌دلیل شرایط اقتصادی یا جغرافیایی از نعمت سواد، محروم بماند افزود: در راستای تحقق عدالت آموزشی و کاهش نرخ بی‌سوادی، این پایگاه‌ها در مناطق شهری، روستایی و حاشیه‌ای استان راه‌اندازی شده‌اند.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد:

بسیاری از مخاطبان این طرح در مناطق دورافتاده یا کم‌برخوردار زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به امکانات آموزشی دارند؛ مأموریت ما این است که هیچ فردی به‌دلیل شرایط جغرافیایی یا اقتصادی از نعمت سواد محروم نماند.

توسلی کیا تصریح کرد: این پایگاه‌ها به‌صورت هدفمند در نقاط دارای بالاترین آمار بی‌سوادی مستقر شده‌اند و فرآیند شناسایی جامعه هدف با همکاری مدیران مدارس انجام خواهد شد تا دقت و اثربخشی در جذب حداکثری افزایش یابد.

او با اشاره به اینکه مأموریت پایگاه‌های سوادآموزی فراتر از آموزش خواندن و نوشتن است، گفت: در کنار آموزش‌های پایه، مباحثی همچون مهارت‌های زندگی، بهداشت فردی، آموزش قرآن و نماز، رایانه، سواد مالی و آشنایی با فناوری‌های نو نیز در محتوای آموزشی گنجانده شده تا افراد توانمند و مشارکت‌جو تربیت شوند.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان افراد رده سنی تحت پوشش این طرح را ۱۰ تا ۶۰ سال بیان کرد و افزود: از کودکان بازمانده از تحصیل تا بزرگسالانی که به هر دلیل از آموزش رسمی محروم مانده‌اند، می‌توانند از خدمات این پایگاه‌ها بهره‌مند شوند.