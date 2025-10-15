به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛سرهنگ حسین جان‌پرور گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگه ترکمن در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر انتقال محموله کود شیمیایی قاچاق، با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه کامیون ایسوزو را در حال خروج از شهرستان متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو ۵ تن کود شیمیایی قاچاق که زیر بار تخمه پنهان شده بود، کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرپرست انتظامی شهرستان راز و جرگلان خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با قاچاقچیان کالا قاطع بوده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.