۱۸ رشته قنات در شهرستان سبزوار از ابتدای سال احیاء ،مرمت و لایروبی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: این قنات‌ها با مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دولتی و خودیاری مالکین، مرمت شده است

ابراهیم رودسرابی افزود: حوداث غیر مترقبه از جمله سیلاب و همچنین خشکسالی و عوامل انسانی از مهمترین عوامل تهدید کننده قنوات محسوب می‌شوند و لازم است حدود دو سوم قنوات شهرستان سالانه مرمت و لایروبی شوند.

وی گفت: حدود ۲۵ درصد اب استحصالی منابع ابی شهرستان از قنوات انجام می‌شود و این شهرستان با ۸۷۶ رشته قنوات حدود ۱۴ درصد از قنوات استان خراسان رضوی را در خود جای داده است.