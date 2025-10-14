مستند‌های «محرمان محراب»، با نگاهی به زندگی آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، «مسافر بی علاقه» و «حیدرا»، با روایت افق از چهره‌های ضد استعماری آفریقا، از شبکه‌های قرآن، نسیم و افق، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «محرمان محراب»، با نگاهی متفاوت به زندگی پربار آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۹، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

آیت‌الله دستغیب که در سال ۱۲۹۲ شمسی در شیراز متولد شد، یکی از چهره‌های شاخص فقه و اخلاق است. آثار ارزشمند او در حوزه فقه، قرآن و اخلاق همچون کتاب‌های «گناهان کبیره» و «قلب سلیم» تا امروز مورد توجه و استفاده فراوان قرار دارد.

این عالم مجاهد، در مبارزات خود علیه حکومت پهلوی بار‌ها دستگیر، زندانی و تبعید شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده امام خمینی (ره) و امام جمعه شیراز منصوب شد.

شهید دستغیب، پنجمین شهید محراب، در ۲۰ آذر ۱۳۶۰ هنگامی که برای اقامه نماز جمعه به مصلی شیراز می‌رفت، توسط عوامل گروهک منافقین به شهادت رسید.

مستند «مسافر بی علاقه»، در گونه رئالیتی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳، قرار است از شبکه نسیم پخش شود.

این مستند ماجرا‌های یوجین لوی در حین بازدید از برخی از برجسته‌ترین هتل‌های جهان و همچنین آشنایی او با ملت‌ها، مکان‌ها و فرهنگ‌های مختلف را به تصویر کشیده است.

مستند «مسافر بی علاقه»، یک مجموعه مستند و در قالب سفری کمیک است که با اجرای بازیگر سرشناس، یوجین لوی ساخته شده است. در این مجموعه، لوی که خودش به‌طور معمول علاقه‌ای به سفر، ماجراجویی یا امتحان کردن غذا‌های جدید ندارد، به نقاط مختلف جهان می‌رود و تجربه‌های تازه‌ای را امتحان می‌کند. تضاد میان شخصیت محتاط و گاهی بدبین او با موقعیت‌های رنگارنگ و پرهیجان سفر که وضعیت‌های کمیکی را هم پدید می‌آورد، جذابیت اصلی برنامه است. هر قسمت این مستند، لوی و ما را به یک مقصد متفاوت می‌برد؛ از هتل‌های زیبا و طبیعت بکر گرفته تا فرهنگ‌های محلی و غذا‌های خاص. در طول مسیر، بیننده هم‌زمان شاهد شوخ‌طبعی و تردید‌های لوی است که در نهایت باعث می‌شود تجربه‌ای انسانی، طنزآمیز و در عین حال الهام‌بخش شکل بگیرد.

مجموعه مستند «حیدرا»، با نگاهی متفاوت به مسلمانان و چهره‌های ضداستعماری ساکن در پنج کشور غرب آفریقا، از شبکه افق پخش می شود.

مستند ۱۸ قسمتی «حیدرا»، تازه‌ترین تولید گروه مستند شبکه افق است که با نگاهی تاریخی و فرهنگی به سراغ چهره‌های مسلمان و شیعه ساکن در قاره آفریقا رفته است، کسانی که در طول سالیان، پرچمدار مبارزه با استعمار و نظام برده‌داری بوده‌اند و در مسیر پاسداری از کرامت انسانی و ایمان، تاریخ این قاره را با نام خود گره زده‌اند.

این مجموعه با روایتی میدانی و تصویری، سبک زندگی و آداب و رسوم مردم در پنج کشور غرب آفریقا ـ سیرالئون، غنا، ساحل عاج، مالی و سنگال ـ را به تصویر می‌کشد و هم‌زمان، به معرفی رهبران مسلمان و شیعیانی می‌پردازد که در برابر سیاست‌های استعماری و صهیونیستی ایستاده‌اند.

«حیدرا»، در هر قسمت، ضمن بازشناسی چهره‌های شاخص دینی و اجتماعی، به وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مسلمان آفریقایی و فعالیت‌های دینی آنان می‌پردازد. در بخش‌هایی از این مستند، بینندگان با تاریخ تلخ برده‌داری و سیاست‌های استعماری قدیم و نوین آشنا می‌شوند؛ دوربین «حیدرا» به سرزمین‌هایی رفته که زمانی کانون تجارت بردگان و انتقال آنان به آمریکا و اروپا بوده است.

تصاویر موزه‌های برده‌داری و بازتاب جنایات استعمارگران در کنار نمایش ایستادگی و ایمان مردم این سرزمین، ترکیبی تأمل‌برانگیز از رنج و مقاومت را پیش روی مخاطب می‌گذارد. افزون بر این، مستند «حیدرا» به حضور کهن سادات و فرزندان پیامبر در غرب آفریقا نیز می‌پردازد. لقبی که مردم افریقا در کنار واژگان شریف یا شرفا به سادات از نسل پیامبر می‌دهند، احزاب شیعی و مسلمان، فعالیت‌های متنوع ایشان بخش دیگری از این مستند ۱۸ قسمتی خواهد بود.

مستند «حیدرا»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی رضوانی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تولید شده است. این مجموعه مستند روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۷:۰۰، بازپخش می شود.