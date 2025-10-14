رئیس گروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت خوزستان گفت: استفاده از نخ دندان نقش مهمی در جلوگیری از ابتلا به پوسیدگی و بیماری‌های دهان و دندان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر معصومه رجب نژاداظهار داشت: از آنجاییکه بهداشت دهان و دندان بسیار مهم است و تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی ما دارد وسیله‌های زیادی بدین منظور طراحی شده است که یکی از آن‌ها نخ دندان است.

وی افزود: نخ دندان همان طور که همه ما می‌دانیم رشته‌هایی نازکی به شکل نخ هستند که برای حذف مواد غذایی از بین دندان‌ها و مناطقی که مسواک قادر به تمیز کردن آن‌ها نیست، استفاده می‌شوند و می‌دانیم که ماندن غذا بین دندان‌ها باعث بسیاری از بیماری‌های دهان و دندان و در نتیجه پوسیدگی آن‌ها می‌شود، بنابراین استفاده از آن برای جلوگیری از بیماری‌های دهان و دندان توصیه می‌شود.

دکتررجلب پور تصریح کرد: استفاده از آن بعد از ناهار و قبل از رسیدن به خانه و قبل از استفاده از مسواک می‌تواند احساس خوبی را در شما به وجود آورد، پس با وجود این همه ویژگی‌های مثبت خیلی از مواقع افراد به دلیل سخت بودن استفاده و عدم آگاهی از نحوه استفاده صحیح، از آن استفاده نمی‌کنند.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت خوزستان بیان داشت: به دلیل اینکه در هنگام نخ دندان کشیدن باید از دست خود استفاده کنید و دست وارد دهان می‌شود، لازم است حتما قبل از استفاده، دست‌های خود را بشویید. ابتدا نخ را دور انگشت وسط یا انگشت اشاره یک دست خود بپیچانید و یک مقداری از طرف دیگر آن را هم در انگشت وسط یا اشاره دست دیگر خود نگهدارید. مطمئن شوید مقدار کافی از آن را جدا کرده باشید، زیرا برای تمیز کردن دندان‌ها به مقداری کافی از نخ دندان نیاز است و سعی کنید حدود یک تا ۲ اینچ بین دو دست فاصله وجود داشته باشد و در مرحله بعد از انگشتان اشاره خود برای هدایت نخ استفاده کنید. با استفاده از حرکت زیگ زاگی نخ را بین دندان‌ها حرکت دهید.

زمان درست استفاده از نخ دندان

وی می‌گوید: استفاده از نخ دندان هم بعد و هم قبل از مسواک زدن تاثیرگذار بوده و هرکدام مزایای خاص خود را دارد، اگر در ابتدا از آن استفاده کنید از این طریق غذا‌های اضافی از بین می‌روند و مسواک زدن راحت‌تر است و از طرف دیگر اگر بعد از مسواک زدن از آن استفاده کنید پلاک بین دندان‌ها از بین می‌رود و تاثیر زیادی بر سالم نگهداشتن دندان هایتان دارد.

دکتر رجب پور بیان داشت: برخلاف مسواک زدن که روزی چند بار انجام می‌شود کشیدن نخ به صورت یک بار در روز کافی است. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند این کار را در شب انجام دهند تا هم غذا‌هایی که در روز خورده‌اند از بین برود و جلوی رشد باکتری‌ها را بگیرند و هم از ساخته شدن پلاک‌ها جلوگیری شود