حرفه آموزی زندانیان سیاست مهم دستگاه قضا در آذربایجان غربی
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: باز اجتماعی کردن زندانیان، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و توجه به معیشت خانواده زندانی از جمله برنامههای مهم اصلاح و تربیت در مجموعه دادگستری استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در حاشیه بازدید خبرنگاران از فعالیت زندانیان در کارگاههای مختلف صنعتی و تولیدی با اشاره به این که توجه به مقوله زندان، زندانی و خانواده زندانی به عنوان یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی به شمار میرود گفت: موضوع اصلاح و تربیت، باز اجتماعی کردن زندانیان، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و توجه به معیشت خانواده زندانی از جمله برنامههای مهم اصلاح و تربیت در مجموعه دادگستری استان است.
ناصر عتباتی با بیان این که در این راستا دادگستری آذربایجانغربی با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، کارآفرینان و صاحبان صنایع در سطح استان برنامه اشتغال و مهارت آموزی زندانیان را اجرا میکند افزود: درآمد زایی و تولید فرصتهای شغلی مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان هدف اصلی اجرای این طرح به شمار میرود.
او خاطرنشان کرد: با برنامهای که در چهار سال گذشته آغاز شده در حال حاضر بیش از ۳ هزار زندانی واجد شرایط که علی القاعده باید در بندهای زندان تحمل محکومیت میکردند در کارگاههای داخل و خارج از زندان مشغول به کار هستند.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی تاکید کرد: بالای ۲ هزار زندانی نیز در کارگاههای کوچک و بزرگ با اعتماد فعالان اقتصادی مشغول فعالیت هستند که غالب این افراد در هنگام کار لغزش و یا مشکلی ندارند و همین امر موجب شده تا کارفرمایان بعد از اتمام محکومیت زندانیان، آنها را در کارگاه خود دوباره به کارگیری کنند.
ناصر عتباتی شخصیت بخشی به فرد بزهکار را دیگر نتیجه مهم اجرای این طرح عنوان و تصریح کرد: امسال با عنایت پدرانه رهبر معظم انقلاب در بحث اعمال عفو معیاری، این موضوع فرصت را برای برخی از زندانیان فراهم کرد که در این کارگاهها مشغول فعالیت باشند.