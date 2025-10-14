حرفه آموزی زندانیان سیاست مهم دستگاه قضا در آذربایجان غربی

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: باز اجتماعی کردن زندانیان، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و توجه به معیشت خانواده زندانی از جمله برنامه‌های مهم اصلاح و تربیت در مجموعه دادگستری استان است.