آسمان صاف و آفتابی میهمان روز‌های پاییزی استان قزوین

کارشناس هواشناسی گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهند که طی چند روز آینده، وضعیت جوی در منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی خواهیم داشت.