آسمان صاف و آفتابی میهمان روزهای پاییزی استان قزوین
کارشناس هواشناسی گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهند که طی چند روز آینده، وضعیت جوی در منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آخوندی افزود: امروز به دلیل نفوذ زبانههای پرفشار و جریانات شمالی، دمای هوا نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافته است. اما برای فردا و پسفردا، افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: در بامداد امروز، ایستگاه آبگرم کمینه دمای ۸ درجه را ثبت کرد. در همان زمان، دمای شهر قزوین نیز ۱۲ درجه گزارش شد.