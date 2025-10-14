پخش زنده
در قالب طرح ارمغان مهر هزار و ۷۱۷ بسته تحصیلی و پوشاک بین دانشآموزان ۹ شهرستان خراسان جنوبی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت:هزار و ۷۱۷ بسته تحصیلی شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، پرگار و سایر نوشا افزار ضروری به همراه کفش و پوشاک در مجموع به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال تهیه و بین دانشآموزان مناطق کمبرخوردار ۹ شهرستان خراسان جنوبی اهدا شد.
محمد علی کاوسی با اشاره به اینکه طرح ارمغان مهر هر ساله با محوریت معاونت داوطلبان در آستانه سال تحصیلی اجرا میشود، افزود: در قالب این طرح، کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی برای تهیه نوشت افزار و اقلام مورد نیاز دانشآموزان جمعآوری و در میان دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار توزیع میشود.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح، حمایت از تحصیل دانشآموزان نیازمند، ارتقای انگیزه تحصیلی در میان کودکان و نوجوانان و کاهش نابرابریهای آموزشی در استان است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با قدردانی از مشارکت خیران و داوطلبان نوعدوست افزود: امیدواریم با تداوم چنین برنامههایی، بتوانیم گامی مؤثر در بهبود شرایط آموزشی و تقویت آیندهسازان کشور برداریم تا هیچ دانشآموزی بهدلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند.
طرح ارمغان مهر از جمله برنامههای انساندوستانه و حمایتی جمعیت هلالاحمر است که هر سال همزمان با آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور اجرا میشود و داوطلبان این جمعیت با حضور در مناطق محروم، لبخند مهر را بر چهره کودکان نیازمند مینشانند.
این طرح همچنان ادامه دارد و مردم و خیرین میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۲۱۹۹۶۶۶۴۱۹ و یا شماره کارت ۶۱۰۴-۳۳۸۴-۰۰۰۳-۱۴۰۳ واریز کنند.