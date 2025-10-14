به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین انصاری گفت؛ یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی با محوریت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نمود عینی حقوق بشر آمریکایی همزمان با روز جهانی حقوق بشر در تهران برگزار می‌ شود.

انصاری افزود: حمله جنایتکارانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران در جنگ دوازده روزه، یکی از مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و تجاوز به حاکمیت ملی یک کشور مستقل بود؛ حمله‌ای که با حمایت مستقیم ایالات متحده آمریکا و با هدف تضعیف اراده ملت ایران و ایجاد ناامنی در منطقه طراحی شد، اما این تجاوز با واکنش سریع، هوشمندانه و مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و همراهی بی‌سابقه مردم مؤمن و انقلابی کشورمان روبه‌رو شد.

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر گفت: در سایه رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اتحاد ملی و انسجام مثال‌زدنی ملت ایران، این نبرد به صحنه‌ای از نمایش قدرت بازدارندگی، ایمان انقلابی و اقتدار ملی تبدیل شد؛ تا جایی که رژیم صهیونیستی و حامیانش ناچار به عقب‌نشینی و اعتراف به شکست در برابر اراده پولادین ملت ایران شدند.

این رخداد تاریخی، نه تنها جلوه‌ای از دفاع مشروع و مقاومت عادلانه بود، بلکه نمادی از شکست سیاست‌های دوگانه حقوق بشری غرب و فروپاشی هیمنه دروغین مدعیان حقوق بشر به شمار می‌رود.

انصاری گفت: در همین ارتباط فراخوان مقاله به اقصی نقاط جهان ارسال می شود و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را تا ۷ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه و یا ایمیل سازمان به نشانی ذیل ارسال کنند.

آدرس سایت:

https://youth-humanrights.com

آدرس ایمیل:

info@youth-humanrights.com

شماره شبکه‌های مجازی:

۰۹۱۹۳۵۴۵۸۶۹

انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه محور‌های مقالات را به شرح زیر اعلام کرد:

۱_اتحاد ملی ایران و همراهی با نظام و رهبری در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی؛ جلوه‌ای از انسجام ملی و ایمان انقلابی در برابر ظلم جهانی

۲_ نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه؛ نماد دفاع مشروع و مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی

۳_ تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار نقض گسترده حقوق بشر؛ تجلی عینی حقوق بشر آمریکایی در قبال ملت ایران

۴_ نقش فریبکارانه آمریکا در مذاکرات و هم سویی و هماهنگی با رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه ایران؛ نمود عینی حقوق بشر آمریکایی

۵_ پایگاه‌های نظامی آمریکا، ناقض حقوق بشر

۶_ ترور دانشمندان علمی و هسته‌ای ایران و حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای؛ مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو

۷_ اسرائیل و جنایت علیه بشریت؛ بررسی حقوقی اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین

۸_مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در تجاوز نظامی به ایران و الزام به پرداخت غرامت و تأمین خسارت طبق حقوق بین‌الملل

۹_حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما؛ مصداق تروریسم رسانه‌ای و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر و آزادی بیان

۱۰_ راهکار‌های ترویج الگوی اسلامی–ایرانی حقوق بشر در سطح بین‌الملل

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در پایان افزود: مقالات برگزیده در مجموعه مقالات کنفرانس منتشر و از نویسندگان تقدیر خواهد شد همچنین امکان حضور و ارائه مقاله به‌صورت حضوری و آنلاین برای پژوهشگران بین‌المللی وجود دارد.