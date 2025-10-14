مشهد، میزبان جشنواره آشپزی ویژه افراد کم توان
جشنواره و مسابقه آشپزی غذاهای سنتی ویژه افراد کم توان با عنوان «طعم امید ۵» در مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: این رویداد در منطقه شرق کشور با مشارکت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دو مرحله استانی و منطقهای، در مشهد برگزار میشود.
محمد رکنی افزود: مرحله استانی این مسابقه، ۲۷ مهرماه و مرحله منطقهای، اول آبان ماه در مؤسسه توانبخشی همدم (فتح المبین) مشهد برگزار میشود و استانهای خراسانرضوی، خراسانشمالی، خراسان جنوبی و سمنان در این مسابقات شرکت میکنند.
وی ادامه داد: شرایط و مقدمات آشپزی غذاهای سنتی استان شامل توگی خراسانی (توگی با گوشت) و آش جوش پره، برای تعداد ۳۰ شرکت کننده از سه گروه افراد کم توان شامل جسمی حرکتی، سندروم داون و نابینایان و کم بینایان فراهم شده است.
او ادامه داد: این افراد باید ابتدا در مرحله استانی و سپس در مرحله منطقهای با برندگان سه استان دیگر رقابت کنند.
رکنی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی غذاهای سنتی استان و منطقه شرق کشور و نیز مشارکت اجتماعی افراد کم توان در برنامههای گردشگری دانست و تصریح کرد: تندیس جشنواره، اهدای جایزه نقدی قابل توجه و لوح تقدیر به برکزیدگان مرحله استانی و نهایی طی مراسمی اهدا خواهد شد.
معاون گردشگری خراسان رضوی گفت: محورهایی که توسط داوران برای انتخاب غذاهای سنتی در نظر گرفته شده است، شامل طعم، رنگ و بوی غذا، مهارت در طبخ، پخت مناسب و جا افتادگی غذا، تسلط درباره مواد غذایی، شیوه پخت و فواید غذا، رعایت بهداشت و به کارگیری مواد و شیوههای مفید در طبخ، تزئین و چیدمان غذا و میز است.
او اظهار کرد: براساس برنامه زمانبندی مسابقات استانی سمنان در ۲۴ مهر ماه، خراسان جنوبی ۲۶ مهر ماه، خراسان رضوی ۲۷ مهر ماه و خراسان شمالی ۲۹ مهر ماه برگزار میشود.
رکنی افزود: مسابقه نهایی استان خراسان رضوی اول آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
این مسئول همچنین اعلام کرد: مهلت ثبت نام برای شرکت کنندگان پایان وقت اداری ۲۲ مهرماه تعیین شده است و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در مسابقه میتوانند از طریق این لینک
https://survey.porsline.ir/s/uVqy ۱۱ EG ثبت نام کنند.