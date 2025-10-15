به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

-بلوار حکیم الهی ۱۳ الی ۱۹ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح و خیابان ۷ تیر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح

شاهرود:

شهرک فجر محدوده خیابان شهید دماوندی الی حدفاصل میدان فجر به سمت شرق بلوار امام علی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شهرک فجر از میدان فجر به سمت خیابان شقایق حدفاصل خیابان شهید عامری و ابولقاسمی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ بعداز ظهر

گرمسار:

شهرک جانبازان خیابان دلاوران از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر