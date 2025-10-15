پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه بیست و دوم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
-بلوار حکیم الهی ۱۳ الی ۱۹ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح و خیابان ۷ تیر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
شاهرود:
شهرک فجر محدوده خیابان شهید دماوندی الی حدفاصل میدان فجر به سمت شرق بلوار امام علی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
شهرک فجر از میدان فجر به سمت خیابان شقایق حدفاصل خیابان شهید عامری و ابولقاسمی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ بعداز ظهر
گرمسار:
شهرک جانبازان خیابان دلاوران از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر