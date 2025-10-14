به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان منشادی افزود: این تسهیلات در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت سرزمینی از محل منابع تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران به متقاضیان اعطا شده است.

وی با بیان اینکه از محل جزء (۲) تبصره (۱۸) بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قریب ۵/۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از هزار و ۳۴۰ طرح اقتصادی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، میراث فرهنگی و اقتصاد دانش‌بنیان پرداخت شده است، گفت: نرخ سود این تسهیلات بسته به نوع طرح و محل اجرا بین ۱۳ تا ۲۰ درصد تعیین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: از محل جزء (۳) تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۳ نیز حدود ۸۳۵۱ میلیارد ریال به پنج هزار و ۵۵۵ طرح پرداخت و اشتغال بیش از ۸۴۰۰ نفر ایجاد یا تثبیت شد. همچنین در جزء (۴) همین تبصره، حدود ۹ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال به ۶ هزار و ۳۳۷ طرح پرداخت و بیش از هشت هزار و ۶۹۰ فرصت شغلی ایجاد یا حفظ گردید.