

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات مرحله سوم جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۸ آبان

اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار

چوکا تالش - استقلال ب سیستان بلوچستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه پوریای ولی تالش

شهر ارکان البرز - مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

جمعه ۹ آبان

کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

نیروی زمینی - فولاد ب اهواز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران

شنبه ۱۰ آبان

شناورسازی قشم - آکادمی بلوچ- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

کشت و صنعت پادیاب - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

شهرداری مریوان - مس کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

کیا تهران - آریو اسلامشهر - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود تهران

برق شیراز - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

داماشیان گیلان - هور اسپورت ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

سایپا تهران ـ- فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

نساجی مازندران - شهید قندی یزد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه وطنی قائمشهر

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدانفت گچساران

یکشنبه ۱۱ آبان

شهرداری نوشهر - نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس مازندران

مس سونگون- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه به زودی اعلام می‌شود