پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، گفت: نمایشگاهها بستر تحقق شهرهای پایدار و فرصتی برای تبادل دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی شهرها هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، صدیف بیکزاده در سومین همایش بین المللی شهر پایدار، گفت:نمایشگاهها نه تنها مراکز عرضه محصولات و فناوریها هستند بلکه به کانون تبادل دانش، سرمایه، فناوری و نوآوری تبدیل شدهاند و میتوانند نیازهای پیچیده توسعه شهری را پاسخ دهند.
او افزود: شهر پایدار باید بتواند بین رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست توازن برقرار کند و نمایشگاهها به عنوان زیرساختهای توسعهای فرصتی برای تحقق توازن، فراهم شده اند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران، گفت: نمایشگاه ها امکان شکلگیری ارتباط مستقیم بین کارآفرینان، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و مدیران شهری را فراهم و ظرفیت اقتصادی شهرها را شکوفا میکنند.
صدیف بیکزاده، از تمامی نهادهای علمی، مدیریتی و شهری دعوت کرد تا با همکاری و همافزایی، نمایشگاهها را به مراکز اندیشهورزی، تبادل تجربه و تسهیلگر توسعه پایدار شهری تبدیل کنند و آیندهای روشن و پایدار برای شهرهای کشور رقم بزنند.