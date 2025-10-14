در عملیات قاطع پلیس آبادان؛ سارقان حرفه‌ای زمین‌گیر شدند و به ۸ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از اجرای طرح امنیت محله‌محور و بازداشت سارقان حرفه‌ای موتورسیکلت در سطح این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در راستای طرح امنیت محله محور که با هدف مقابله با سارقان حرفه‌ای اجرایی شد، ۲ سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای موتورسیکلت همراه با یک نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند که به ۸ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ ولیعصر با هماهنگی قضایی، مخفیگاه متهمان را مورد بازرسی قرار داده و تعداد، ۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یکدستگاه خودرو پراید و یک دستگاه خودرو پژو پارس بکار رفته در صحنه‌های سرقت همراه با سایر اموال مسروقه و ممنوعه نظیر دو قبضه سلاح شکاری وجنگی و ۱۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان خاطر نشان کرد: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.