در عملیات قاطع پلیس آبادان؛ سارقان حرفهای زمینگیر شدند و به ۸ فقره سرقت اعتراف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از اجرای طرح امنیت محلهمحور و بازداشت سارقان حرفهای موتورسیکلت در سطح این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در راستای طرح امنیت محله محور که با هدف مقابله با سارقان حرفهای اجرایی شد، ۲ سارق سابقهدار و حرفهای موتورسیکلت همراه با یک نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند که به ۸ فقره سرقت اعتراف کردهاند.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ ولیعصر با هماهنگی قضایی، مخفیگاه متهمان را مورد بازرسی قرار داده و تعداد، ۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یکدستگاه خودرو پراید و یک دستگاه خودرو پژو پارس بکار رفته در صحنههای سرقت همراه با سایر اموال مسروقه و ممنوعه نظیر دو قبضه سلاح شکاری وجنگی و ۱۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان خاطر نشان کرد: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.