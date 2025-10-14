کارگاه رنگ، نقش و خیال با محوریت کودک گردشگر به مناسبت هفته ملی کودک در موزه فرش ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس موزه فرش ایران با اشاره به برگزاری کارگاه رنگ، نقش و خیال به مناسبت هفته کودک و هفته تهران گفت: کودکان کمتر از ۸ سال در این کارگاه شرکت کردند و با نمادها، نقش ها، قصه ها و افسانه های موجود در فرش ایرانی آشنا شدند.

محمد اینانلو افزود: در این کارگاهِ قصه گویی و نقاشی سعی کردیم کودکان ایرانی را با فرهنگ اصیل کشور و الگو های فرش ایرانی آشنا کنیم.

وی با اشاره به سرمایه گذاری در موضوع گردشگری کودک گفت: کودکان معمولا با والدین خود به مکان هایی می روند که در آن محیط ها مباحث اصیل فرهنگ ایرانی را کمتر می آموزند و شاید نا آشنایی با اصالت وفرهنگ و هنر ایرانی و معرفی نشدن شخصیت های اساطیری در تمدن کشورمان علت اصلی گرایش کودکان در استفاده از نمادهای غربی باشد.

اینانلو در ادامه تصریح کرد: موزه فرش ایران به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کودک در تلاش است تا در این حوزه ی نوپا، کودکان را با الگو و فرش های ایرانی آشنا کند .

رئیس موزه فرش ایران گفت: رویداد های کودکان دیروز برای مادران ، کودکان امروز با نام کارگاه رنگ، نقش و خیال، چمدانِ قصه از دیگر فعالیت های ما در هفته ی کودک تهران بود.

محمد اینانلو با اشاره به تاثیر آموزش کودکان در موزه ها افزود: کودکان به عنوان آینده سازان کشور و افرادی که لوحِ ذهنشان پاک است میتوانند با آموزش صحیح و برنامه ریزی شده با مفهوم گردشگری در کشور آشنا شوند که این آشنایی زمینه سازِ اصلی شکل گیری کودک گردشگر – کودک میراثی است.

اعظم بقالیان مربی کودک نیز گفت: کودکان از راه مشاهده گری اطلاعات را در ذهن خود ثبت میکنند و موزه ها میتوانند مکانی مطلوب برای حضور این کودکان گردشگر باشد.

وی افزود: آشنایی با نماد های چهار باغ، درخت سر، بناهای شاخص معماری در بخش های این کارگاه یک روزه بود.

مربی کودک کارگاه نقش، رنگ و خیال با اشاره به ضعف در آموزش کودکان گفت: وقتی به کودک می گوییم که نقاشی کند به سراغ عروسک و فرهنگ های غربی می رود که این ضعف ابتدا از خانواده ها و بعد از بخش آموزش قابل حل است.

بقالیان تصریح کرد: فرهنگِ موزه گردی یکی از راهکارهایی است که کودک گردشگر میتواند جدا از بازی و سرگرمی به دنیای طراحی قدم بردارد.

وی گفت: کارگاه های خلاقانه و برگزاری از راه مشاهده گری یکی از راه های مکمل برای آشنایی کودکانِ ایرانی با ریشه های اصیل کشور عزیزمان ایران است.

موزه فرش ایران در ضلع شمالی پارک لاله یکی از فضاهای گردشگری شهر تهران است که معماری آن از دارهای قالی الهام گرفته و در دو طبقه گنجینه ی 2000 قالی فاخر ایرانیست.