\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c\u00a0 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0628\u0631 \u0647\u0631 \u0634\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u06f2\u06f0 \u062e\u0628\u0631 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n