مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی اهواز محصولات غیر مجاز زعفران با نشان تجاری زرد طلایی ارغوان را به دلیل جعل پروانه ساخت غیر مجاز اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مریم شیرانی گفت: محصولات غیر مجاز رعفران با نشان تجاری زرد طلایی ارغوان به دلیل جعل پروانه ساخت غیر مجاز هستند.
وی با اشاره به اهمیت بررسی اصالت محصولات، افزود: مصرفکنندگان میتوانند برای اطمینان از صحت و سقم پروانههای بهداشتی درج شده بر روی محصولات غذایی، یا گزارش هرگونه تخلف مرتبط، از طریق سامانههای نظارتی اداره کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور اقدام کنند.
شیرانی اظهار کرد: شهروندان برای رسیدگی به شکایات مربوط به فراوردههای مواد خوراکی و آشامیدنی میتوانند با شماره تلفن ۹۱۰۰۱۰۹۰ (داخلی ۲۲۸) تماس بگیرند.