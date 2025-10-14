پخش زنده
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره آسیبشناسی مدیریت منابع آب کشور در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد معتمدی زاده در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور با بیان اینکه این کمیسیون بر اساس شکایات مردم، از شهریور ماه سال ۱۴۰۰، آسیب شناسی در حوزه مدیریت منابع آب را در دستور کار خود داشته، گفت: به دلیل شبهه سوءمدیریت و عدم انجام تکالیف قانونی که منجر به بحرانیتر شدن وضعیت آبخوانهای کشور و فرونشست زمین در تعداد زیادی از دشتهای ممنوعه شده و نیز وجود تعداد زیادی از سدهای ساخته شده فاقد منابع آبی کافی آغاز شد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی این گزارش توسط مدیران و کارشناسان بره وزارت نیرو و اساتید دانشگاهها در ۳ بخش مدیریت منابع آب، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی، عنوان کرد: در این آسیب شناسی، ابتدا سعی شد تکالیف قانونی و بالادستی بخش آب وزارت نیرو در برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم مشخص و با عملکرد وزارت نیرو مقایسه شود. بعد از آن وضعیت بحرانی موجود را تشخیص دادیم و در انتها تخلفات احتمالی و نیز چالشها و کمبودها در حوزه منابع آب واکاوی شد تا به راهکارهای لازم برای ایفای تکالیف قانونی برسیم.