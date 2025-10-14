به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مراسم تشییع محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون که پس از تحمل یک دوره بیماری بدرود حیات گفت، با حضور گسترده هنرمندان سینما و مردم قدرشناس تهران در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم ابتدا با قرائت قران و سرود ملی آغاز و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه یافت. وی ضمن تقدیر از شخصیت برجسته مرحوم محمد کاسبی گفت در گفت و گوی دوساعته من با آقای کاسبی مدتی پیش، ایشان بسیار دغدغه‌ی سینمای انقلاب را داشت. پس از این مراسم مرحوم کاسبی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

این گزارش در حال تکمیل شدن است...