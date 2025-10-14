پخش زنده
امروز: -
معاون حملونقل و امور زیربنایی شهرداری خرمآباد گفت: ۱۰ دوربین هوشمند ثبت تخلف در سطح شهر فعال یا در مرحله نصب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون حملونقل و امور زیربنایی شهرداری خرمآباد با بیان اینکه هماکنون ۱۰ دوربین هوشمند ثبت تخلف در سطح شهر فعال یا در مرحله نصب است، اظهار کرد: اخیراً شش سامانه جدید نصب شده که طی یک تا دو ماه آینده با دریافت کدهای لازم، به بهرهبرداری کامل میرسند.
فرشید فلاحی نژاد افزود: این سامانهها به چهار سامانه قبلی اضافه شده و در مجموع تعداد آنها به ۱۰ مورد میرسد.
معاون حملونقل و امور زیربنایی شهرداری خرمآباد با اشاره به برنامهریزی برای ارتقای دوربینهای موجود، اظهار داشت: در راستای هوشمندسازی، در نظر داریم نرمافزارهایی بر روی دوربینهای پایشی موجود نصب کنیم تا علاوه بر کارکرد نظارتی، بتوانند بهصورت خودکار و حتی از روی تصاویر آفلاین، تخلفاتی همچون «پارک دوبل»، «توقف در محلهای ممنوع» و «عبور از چراغقرمز» را شناسایی و ثبت کنند.
فلاحی نژاد به برخی از نقاط نصب این سامانهها اشاره کرد و گفت: این سامانهها در مکانهایی همچون زیرگذر امام حسین (ع)، ورودی شهر از سمت بروجرد (مقابل پارک کاسه) و میدان ۲۲ بهمن نصب شدهاند. این سامانهها برای اخذ کد نهایی، در حال گذراندن مراحل ارزیابی و تأیید نهایی از سوی کارشناسان فراجا هستند.
وی تأکید کرد: تمرکز اصلی ما بر هوشمندسازی دوربینهای موجود است. بسیاری از دوربینهای فعلی که دارای پایه، فونداسیون و بستر فیبر نوری هستند، قابلیت ارتقا و تبدیل به سامانههای هوشمند را دارند.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم، نصب نرمافزارهای تخصصی (لایسنس) روی سرورهای مرکزی است تا بتوان از طریق تحلیل تصاویر آنلاین، تخلف «پارک دوبل» را بهصورت خودکار شناسایی کرد. در این روش، اگر خودرویی در خط مشخص شده، بیش از یک دقیقه توقف کند، پلاک آن خوانده شده و بهعنوان تخلف، جریمه صادر میشود. اولین قابلیت این سامانه، کنترل «معاینه فنی» خودروها است.
معاون حملونقل شهرداری خرمآباد در مورد هزینههای این تجهیزات گفت:هر سامانه هوشمند ثبت تخلف سرعت که معمولاً متشکل از دو تا چهار دوربین، پایه، فونداسیون، سیستم یوپیاس (منبع تغذیه بدون وقفه) و کامپیوتر پردازشگر است، تجهیزات پیچیدهای محسوب میشوند و هزینه هر سامانه در شرایط فعلی حدود یک میلیارد تومان برآورد میشود.
فلاحی نژاد با اشاره به تأثیر این سامانهها در کاهش تخلفات و افزایش نظم اجتماعی گفت: این دوربینها نقش عمدهای در کاهش تخلفات و ایجاد نظم ترافیکی دارند. از مزایای اصلی آنها، دقت عمل بالا و حذف خطای انسانی و همچنین عدم امکان اعمال تخفیف یا استثنا است.
وی با بیان اینکه برنامههای دیگری از جمله همکاری با مخابرات نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: این سامانهها بهگونهای طراحی شدهاند که بهصورت پیوسته و بدون محدودیت زمانی، توانایی ثبت تخلفات همه خودروهای در حال تردد در معابر را دارند و امیدواریم با راهاندازی کامل آنها، شاهد بهبود محسوس در نظم ترافیکی شهر باشیم.