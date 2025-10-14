به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان تربت حیدریه گفت: هم‌زمان با آغاز برداشت زعفران در منطقه تربت حیدریه که از اواخر مهرماه آغاز و تا اوایل آذرماه به‌طول می‌انجامد، تور‌های گردشگری داخلی و خارجی در قالب تور‌های گردشگری- تفریحی، علمی - پژوهشی و تجاری، از مزارع زعفران بازدید می‌کنند.

مجتبی شجاعی افزود: این گردشگران از مزارع زعفران و مراحل جمع‌آوری و فرآوری گل‌ها، بزرگ‌ترین بازار گل کشور، پژوهشکده زعفران، مراحل فرآوری زعفران و شرکت‌های زعفرانی بازدید می‌کنند و با دمنوش‌ها و غذا‌های زعفرانی پذیرایی می‌شوند.

او ادامه داد: بازدید از سایر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، کارگاه‌های صنایع‌دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها نیز در برنامه تور‌های گردشگری گنجانده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه هم گفت: با توجه به حجم بالای تولید و کشت زعفران در منطقه تربت حیدریه، برگزاری تور‌های گردشگری کشاورزی و زعفران می‌تواند به جذب و ماندگاری گردشگر در منطقه کمک شایان توجهی کند.

علی محمدی افزود: سال گذشته بیش از ۲۰ تور گردشگری زعفران به مقصد تربت حیدریه برگزار شد.