سعید جلیلی در یادواره شهدای قائم‌شهر تأکید کرد: ملت ایران با مقاومت و پیشرفت، تمدن‌ساز و الگوی جهان بشریت خواهد بود و این را در ۴۷ سال گذشته ثابت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی در یادواره ۱۶۸ شهید امامزاده سید نظام الدین و ۳۴ شهید منطقه پل سه تیر قائم‌شهر گفت: عزت و عظمت ملت ایران اسلامی مرهون ایستادگی و مقاومت ملت ایران است که برخلاف مسلمانان دوران ائمه معصومین (ع) که دچار ابهام و تردید شدند ملت ما با تبعیت از ولایت و درک صحیح از مسائل جامعه اسلامی هرگز دچار تردید نشدند.

وی با اشاره به خطای محاسباتی دشمن در شناخت از ملت ایران گفت: آن چیزی که در برابر تهاجمات و جنگ سخت و نرم دشمن باعث شکست دشمنان شد تبعیت ملت ایران از ولایت و وحدت عمل و درک صحیح از مسائل بود که به عنوان اقتدار ملی، اسرائیل و آمریکا و اروپا با همه ظرفیت‌ها و امکانات‌ها تجهیزات نظامی را ناکام و ناامید ساخت.

جلیلی تاکید کرد: ملت ایران با حماسه آفرینی در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که با بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی می‌توان در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و هنری و صنعتی نیز حماسه آفرین باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیشگامی ملت ایران در کمک به مسلمانان فلسطین و آزادی قدس شریف گفت: تجربه ۴۷ سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران دردفاع از آرمان‌های فلسطین باعث شد که دنیا امروز فریاد آزادی قدس و دفاع از ملت فلسطین را در سراسر جهان سر دهد.

جلیلی، وحدت و باور و ایمان و دین و دانش ملت ایران را رمز موفقیت و پیشرفت کشور دانست وافزود: دشمنان در مخالفت با این پیشرفت‌ها و سربلندی ایران اسلامی، اساتید و دانشمندان ایرانی را در کنار خانواده هایشان با موشک و هواپیما به شهادت رساندند.

وی با اشاره به شکست فضاحت بار استکبار جهانی و اسرائیل غاصب در جنگ ۱۲ روزه گفت: به اعتراف خود دشمنان، تنها جنگی که اسرائیل و آمریکا دوشادوش هم علیه یک ملت شرکت کردند و اروپایی‌ها هم کمک کردند جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی بود و این بیانگر این پیام روشن بوده که در دنیا قدرتی ظهور وبروز کرده که همه دشمنان علیه آن جمع شدند و ۴۷ سال است ایران در برابر جنگ‌های نابرابر سخت افزاری و نرم افزاری، مقاومت و ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به جنایات اسرائیل غاصب در نسل کشی مسلمانان غزه گفت: متاسفانه دشمن صهیونی در باریکه محدود جغرافیایی غزه به اندازه چند بمب هسته‌ای، موشک و بمب برسر مردم بی دفاع و مظلوم غزه ریختند ولی نتیجه جنگ آن شد که مردم مقاوم غزه با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی و با ایستادگی و مقاومت دشمن را به تسلیم و آتش بس واداشتند.

سعید جلیلی دراهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا گفت: یادواره‌های شهدا، سوگواره نیستند بلکه یادواره حماسی و درس بیداری و بصیرت و تداوم ولایت پذیری است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به این مطلب که ملت ایران با مقاومت و پیشرفت تمدن ساز و الگوی جهان بشریت خواهد بود تاکید کرد: همه ما بایستی بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و با نقاط قوت و فرصت‌ها بتوانیم بر تهدیدات غالب شویم و نقاط قوت ملت ما وحدت و بصیرت و شجاعت و تبعیت از رهبری و لبیک به اسلام است که با عمل به آنها، آینده درخشان در انتظار ملت سربلند ایران خواهد بود.