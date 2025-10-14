پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: که ۵۱۵ نفر از ورزشکاران، مربیان و سرپرستان استان برای شرکت در بزرگترین رویداد استعدادیابی ورزشی کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سجاد بیرامی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: ۵۱۵ ورزشکار، مربی و سرپرست از استان آذربایجان غربی برای حضور در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عازم رقابتها شدند.
بیرامی افزود: المپیاد استعدادهای برتر، بزرگترین رویداد استعدادیابی ورزش کشور است که با هدف شناسایی، پرورش و هدایت نخبگان ورزشی به سوی تیمهای ملی برگزار میشود و فرصت ارزشمندی برای شکوفایی ظرفیتهای ورزشی نوجوانان و جوانان در سراسر ایران فراهم میسازد.
وی اظهار کرد: ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با تشکیل ستاد استانی المپیاد و برگزاری جلسات منظم با هیئتهای ورزشی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی لازم برای حضور موفق ورزشکاران استان را انجام داده است.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در ادامه گفت: همچنین پیش از اعزام کاروان، مراحل تستهای فنی، ارزیابی جسمانی و استعدادسنجی ورزشکاران در مرکز ورزش قهرمانی استان با حضور کارشناسان مجرب انجام پذیرفت تا تیمهای اعزامی با آمادگی کامل در مسابقات شرکت کنند.
شایان ذکر است که کاروان اعزامی استان به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور شامل ۳۳۰ نفر ورزشکار پسر و ۱۸۵ نفر ورزشکار دختر میباشد که در سطح کشور برگزار میشود.
همچنین آذربایجان غربی خود میزبان دختران و پسران در رشته ورزشی روئینگ میباشد که از ۲۷ الی ۲۸ مهر ماه میزبان روئینگ سواران دختر و از ۲ الی ۳ آبان ماه نیز میزبان پسران روئینگ کشور میباشد.