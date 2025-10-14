به منظور ارتقای اقدامات حفاظتی و جلوگیری از تخریب و قاچاق چوب آلات و زغال پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در منطقه جنگلی سوها در استان اردبیل مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از استقرار پاسگاه حفاظتی در منطقه جنگلی سوها خبر داد.

شهامت هدایت گفت: به منظور ارتقای اقدامات حفاظتی و جلوگیری از تخریب و قاچاق چوب آلات و زغال پاسگاه حفاظتی منابع طبیعی در این منطقه مستقر شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: با استقرار این پاسگاه در منطقه بیشترین کنترل به مسئله قاچاق چوب و زغال در منطقه سو‌ها و مبارزه با افراد سودجو و فرصت طلب و کنترل فرآورده‌های جنگلی خواهد بود.