سرپرست جهاد کشاورزی امیدیه از خریداری و توزیع سهمیه جو تخصیصی به میزان ۱۶۸ تن از طریق اتحادیه دامداران استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهرداد حسینی فرد بیان داشت: در راستای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران، سهمیه جو تخصیصی به میزان ۱۶۸ تن از طریق اتحادیه دامداران استان خوزستان خریداری شد.

وی با بیان اینکه این محموله از بندر امام خمینی بارگیری و به شهرستان ارسال شد افزود: در سه مرحله از تیرماه تا مهرماه به میزان ۱۶۸ تن جو در انبار عامل شهرستان تخلیه و در همان روز کیسه‌گیری شد.

حسینی فرد اظهار داشت: توزیع نهاده‌ها با هدف حمایت از دامداران و تسهیل دسترسی آنان به خوراک دام، با رعایت ضوابط بیمه‌ای و هویتی انجام شده است.