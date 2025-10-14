۶ ماهه امسال ۶ هزار و ۳۹۵ واقعه ولادت در استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه قبل با ۶ هزار و ۸۹۴ مورد کاهش ۷.۲ درصدی داشته است.

ژاله چیان افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت شده در این مدت، سه هزار و ۳۵۰ مورد نوزاد پسر و سه هزار و ۴۵ مورد نوزاد دختر بوده است.

به گفته وی، طی این مدت به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۱۰ پسر در استان به دنیا آمده است.

ژاله چیان به میانگین سنی مادران در ولادت‌های ثبت شده در این مدت اشاره کرد و گفت: میانگین سنی مادران در این ولادت‌ها ۳۰.۷ سال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: بیشترین گروه سنی مادران طی این مدت در محدوده ۳۰ تا ۳۴ سال قرار داشتند.

وی اظهار داشت: طی چند سال قبل میزان کاهش ولادت‌های ثبت شده در استان روند کاهشی داشته است.

این مسوول ثبت احوال استان زنجان یادآور شد: میزان ولادت‌ها در استان طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، ۳.۶ درصد کاهش داشت که این عدد کمتر از میانگین کشوری است.

ژاله چیان خاطرنشان کرد: کل موالید استان در سال ۱۴۰۳ به تعداد ۱۳ هزار و ۴۲۳ نفر بود که از این تعداد ۹ هزار و ۶۶۴ نوزاد به مادران پایین‌تر از ۳۵ سال اختصاص دارند.