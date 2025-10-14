پخش زنده
امروز: -
نشست سالانه مسئولان هیئت رزمندگان اسلام در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نماینده ولی فقیه در استان در این جمع ۸۰ نفری گفت: از جمله ویژگیهای دین اسلام اتصال به حق است و مردم کشورمان از ابتدای صدور این دین الهی آن را پذیرفتهاند.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی تشکیل هیئت رزمندگان اسلام برای نوجوانان و جوانان را خواستار شد و گفت: سپاه حضرت در تشکیل این هیئت همکاری کنند.
در پایان این این نشست احکام مسئولان هیئت رزمندگان اسلام شهرستانهای چهارمحال و بختیاری اعطا شد.