به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در سیصد و شصتمین و دومین جلسه شورای شهر با اشاره به اینکه اتوبوس‌های دوکابین وارد کشور شده‌اند، گفت: در مورد تراموا نیز گزارشی از طرح آزمایشی ارائه نشده و به نظر من فعلاً عملیاتی نخواهد شد.

چمران با بیان اینکه در خصوص اتوبوس‌های تک‌کابین نیز هنوز تصمیم جدی گرفته نشده و طرح مشخصی ارائه نگردیده است، تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری اتوبوس‌هایی وارد شده‌اند، اما وعده ۵۰۰۰ دستگاه به مردم داده نشده است. گفته شده که باید ۵۰۰۰ دستگاه تهیه شود. اکنون با همه سختی‌ها، اتوبوس‌ها و مترو‌هایی که وارد شده‌اند با شرایط سخت موجود حاصل تلاش زیادی بوده است.

چمران گفت: در شرایطی که حتی برخی نهاد‌های نظارتی اعلام کردند اتوبوس برقی نباید وارد شود، شهرداری مدت‌ها منتظر تصمیم‌گیری ماند. اما چون تولید داخلی پاسخگوی نیاز نیست، مجبوریم در ابتدا ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه از خارج تهیه کنیم و سپس از تولید داخل استفاده کنیم.

تولید اتوبوس های داخلی زمان بر است

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: اتوبوس‌های داخلی نیز حدود ۵۰ درصدشان به صورت ملکی پرداخت می‌شود و تولیدکنندگان چندان تمایلی ندارند که ملک را بفروشند تا پول نقد دریافت کنند. از طرفی، بسیاری از قطعات مانند شاسی، موتور، گیربکس و دیفرانسیل از خارج وارد می‌شود که زمان‌بر است.

چمران اظهار کرد: قرارداد ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین در شورا نهایی شده و در حال اجراست. تلاش داریم ۲۰۰ دستگاه دیگر نیز اضافه کنیم و هر زمان قرارداد بسته شد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد تا وعده‌ای بدون تحقق ندهیم.

خرید واگن مترو نیز هنوز عملیاتی نشده است

وی در ادامه درباره وضعیت واگن‌های مترو گفت: موضوع خرید ۶۳۰ واگن از سال ۱۳۹۲ در مجلس تصویب شده بود، اما تا امروز بلاتکلیف مانده و در دوره چهارم شورا نیز متأسفانه اجرایی نشد. همان زمان نیز جلساتی با رئیس‌جمهور و نمایندگان تهران داشتیم، اما به دلایل خاصی عملیاتی نشد.

نامگذاری های جدید معابر ادامه دارد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: در ادامه جلسه امروز تعدادی نامگذاری معابر در دستور کار شورا قرار دارد، البته تعداد نامگذاری‌ها زیاد است و پس از آن اگر زمان اجازه دهد، موضوع باغات و شاخص‌های استاندارد در شهر تهران نیز بررسی می‌شود.

نمره به عملکرد شورا باید براساس شاخص های استاندارد صورت گیرد

چمران افزود: با توجه به اینکه تقریباً چهار سال نخست فعالیت شورای ششم به پایان رسیده است، اگر امروز قرار باشد به مردم معدل عملکرد شورا را اعلام کنیم، باید بر اساس شاخص‌های استاندارد این کار انجام شود. خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه شهر تهران شاخص‌ها دقیق دیده شده و این یکی از تفاوت‌های مهم آن با برنامه‌های گذشته است.

وی ادامه داد: باید شاخص‌ها را برای هر یک از موضوعات شهری مشخص کنیم تا بتوانیم پیشرفت کار، پروژه‌ها یا کیفیت اجرای برنامه‌ها را با آن بسنجیم. مثلاً در موضوع آسفالت، شاخص‌هایی مانند کیفیت، میزان اجرای آسفالت و سرعت عمل وجود دارد. یا در بحث فضای سبز نیز شاخص‌های مربوطه باید مشخص شود.

چمران اظهار داشت: معاونت نیروی انسانی شهرداری بررسی‌هایی انجام داده و ارائه کرده است. ان‌شاءالله این بررسی‌ها تکمیل شده و در صحن شورا ارائه می‌شود تا میزان عملیاتی شدن برنامه چهارم مشخص شود.

در پایتخت ۵۴۰ منبع آب اضطراری نیاز داریم

وی درباره منابع آب اضطراری شهر تهران نیز توضیح داد: بر اساس گزارش مدیریت بحران، ۵۴۰ منبع آب اضطراری نیاز داریم که تاکنون ۲۲۶ منبع موجود است. از این تعداد نیز تنها ۱۰ درصد مجهز به قطع‌کن هستند. شرکت آبفا همکاری لازم را نداشته، اما با وجود مشکلات نقدینگی و تأمین آب، پیگیری‌ها ادامه دارد و باید خدا را شاکر بود که با وجود این محدودیت‌ها کار‌ها پیش رفته است.

پیگیر وضعیت «خانه اندیشمندان» هستیم

وی در پایان درباره وضعیت «خانه اندیشمندان» گفت: در جلسه‌ای در خانه اندیشمندان حضور داشتیم و قرار بود هیئت امنای جدید معرفی شود. دیروز هم این موضوع را پیگیری کردم، اما گفتند دوستان معرفی نکرده‌اند. ما نامه دادیم تا ۷ یا ۹ نفر به عنوان هیئت امنا معرفی شوند، اما هنوز از سوی آنها اقدامی نشده است. بی توجهی پیمانکاران به معیشت پاکبان‌های پایتخت

در ادامه نشست امروز شورا، میثم مظفر گفت : چند روز گذشته در شهرک شهید محلاتی پاکبانی را دیدم که در چهره او موجی از اضطراب و آشفتگی وجود داشت؛ مشکلش این بود که بیش از ۲ ماه حقوق دریافت نکرده است. متأسفانه در این شرایط سخت کرامت انسانی و امنیت روانی خانواده تحت شعاع قرار می‌گیرد و شهرداری نیز در این خصوص پاسخگو نبود؛ از معاونت خدمات شهری انتظار داریم این مساله‌ها را با جدیت پیگیری کنند. ناصر امانی دیگر عضو شورا هم با اشاره به جلسه رئیس جمهور با استانداران درباره مدیریت محله محور گفت: رئیس جمهور نسبت به مدیریت ناترازی نیروی انسانی، مشارکت دادن و بهره‌گیری از نخبگان تأکید کرده و این اولین بار طی چهار دهه اخیر است که رئیس جمهور به اصل هفتم قانون اساسی پرداخته است. آقای رئیس جمهور منظورشان تشکیل شورای محلات نیست، چرا که نمی‌خواهد دولت بزرگتر شود؛ منظور رئیس جمهور درباره مدیریت محله محور واگذاری اداره امور به مردم است. شورای محله با رأی مستقیم مردم می‌تواند نخبگان را انتخاب کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد دارم از بزرگان صاحب نظر مثل آقای چمران، آقای قالیباف، آقای مسجدجامعی و مجلس مشورت بگیریم و برای تشکیل مدیریت محله محور ورود کنند و اقدامات لازم را با همکاری هم انجام دهند تا به نتیجه برسند.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: بایستی به مدیریت شهری بها دهیم؛ ما قبلا مدیریت محلی را در شورا آغاز کردیم، اما نمی‌دانیم چرا آن را منحل کردند. ما برنامه ریزی کردیم که نامه‌ای را تهیه کنیم و ساز و کار را به رییس جمهور ارائه دهیم؛ تجربه شورایاری‌ها و تجارب گذشته مدیریت محلی به خوبی به این مساله کمک می‌کند. همچنین سیدمحمد آقامیری با اشاره به بازدید از مدارس روستا‌های لواسان اظهار کرد: مدارس لواسان بعد از خروج اتباع وضعیت نامناسبی پیدا کرده است؛ برخی کلاس‌ها خالی شده‌اند. در یک روستا ۸۰ دانش آموز و در کلاسی دیگر ۶ دانش آموزش حضور دارند؛ علاوه بر آن می‌بینیم که دچار کمبود معلم هستیم. اینجا تهران است و شرایط مناسبی برای حضور معلمان وجود دارد، اما باز هم در این مساله کوتاهی و غفلت وجود دارد و انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش مشکلات را حل کند. انتشار اطلاعیه مسکن کارکنان شهرداری اتفاق خوبی است که انجام شده است

در ادامه جعفر بندی شربیانی در سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اتفاق خوبی در هفته‌های اخیر از سوی شهرداری رخ داد و اطلاعیه مسکن کارکنان انتشار یافت، اظهار کرد: امیدواریم این موضوع توسط همکاران ما در شهرداری پیگیری شود و به نتیجه برسد.

وی افزود: بنده اطلاعیه را کامل مطالعه کردم و با توجه به عضویتم در کمیسیون معماری و شهرسازی و تجربه اندوخته از مسکن مهر در دولت نهم، دیدم که در تمام مناطق ۲۲ گانه مردم معترض تعاونی‌های مسکن هستند؛ چراکه این تعاونی‌ها مطالعات دقیقی را نداشتند و مردم را به دردسر انداخته بودند و آنها در راهرو‌های دادگاه‌ها در تلاش بودند که به حقوق خود برسند.

شربیانی با بیان اینکه این اطلاعیه ریسک‌هایی دارد که باید بررسی شود، خاطرنشان کرد: وضعیت مالکیت قطعی موضوع مهمی است و اگر مالکیت رسمی وجود نداشته باشد، ممکن است توسط نهاد‌های نظارتی ابطال شود. ریسک دیگر شریک اجرایی و اهلیت فنی آن است و در صورت عدم انتخاب درست شریک اجرایی احتمال افت کیفیت ساخت بالاست.

وی ادامه داد: در صورت نبود فرمول شفاف مشارکت، هزینه‌های پنهان به کارکنان تحمیل خواهد شد و منافع بین کارکنان و شریک از بین می‌رود. حساب امانی و محل هزینه کرد نیز ریسک دیگری است و اگر نظام نظارتی وجود نداشته باشد، احتمال انحراف در هزینه وجود خواهد داشت. تقدیر از شهرداری برای خدمات‌دهی به نابینایان و توانیابان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم با تأکید بر الزام شهرداری به تسهیل خدمات شهری برای نابینایان، گفت: باید از شورا و شهرداری برای فراهم کردن این زمینه تقدیر کرد.

پرویز سروری افزود: ۵۴ مدرسه استثنایی داریم که ۲۵ مدرسه از خدمات خودروسرویس استفاده می‌کنند. هزار و ۱۰۰ نفر با همراه و در مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ نفر نیاز به خدمت رسانی ویژه دارند. هزار و ۶۰۰ خودرو تاکسی و ون به این عزیزان خدمات رسانی می‌کنند.

سروری با بیان اینکه ۴۵۰ نفر از رانندگان از بانوان هستند، یادآور شد: امیدواریم هر روز بتوانیم بیش از پیش نقش ویژه تری در خدمت رسانی به معلولان و نابینایان داشته باشیم. باید این باور را در بین مدیران ایجاد کنیم که خدمات رسانی ویژه به این قشر از شهروندان لطف نیست، حق آنهاست.

وی ادامه داد: اگر قشری محدودیتی دارد، این وظیفه شهرداری است که برای آنها خدمات کافی را ارائه دهد. در بوستان جوانمردان شاهد این بودیم که امکانات به صورت ۱۰۰ درصدی برای استفاده نابینایان فراهم شده و امیدواریم در تمام بوستان‌ها این زمینه فراهم شود و شهری همراه و همگام با معلولان و نابینایان باشد.

پس از مطالعات کارشناسی طرح مسکن بهشت کلید خورد

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در صحن شورا با اشاره به طرح مسکن بهشت گفت: طبق نظر شهردار تهران گروهی برای مطالعه تمام تجربیات مسکن انتخاب شدند و نقاط قوت و ضعف تمام طرح‌های مسکن را مطالعه کردند تا تجربه تلخ تعاونی‌ها تکرار نشود.

مجید باقری افزود: در شهرداری دو مبنا برای ساماندهی مسکن کارکنان داشتیم. طبق نظر شهردار تهران گروهی برای مطالعه تمام تجربیات مسکن انتخاب شدند و نقاط قوت و ضعف تمام طرح‌های مسکن را مطالعه کردند. به هیچ عنوان در نظر نداشتیم که تجربه تعاونی‌ها در شهرداری تکرار شود. طرح بر این مبنا پایه گذاری شد که اگر می‌خواهیم مسکن کارکنان را اجرایی کنیم همه خانواده شهرداری از آن بهره‌مند شوند.

باقری با بیان اینکه مسکن بهشت به عنوان اولین فراخوان مطرح شده است، یادآور شد: این طرح استمرار خواهد داشت و فراخوان اول به عنوان پروژه نرگس منتشر شده و فراخوان‌های بعدی نیز برای پروژه‌های دیگر منتشر خواهد شد.