ازدو کتاب «در مسیر آفتاب» مجموعه خاطرات و«آدلا هنوز شام نخورده»مجموعه خاطرات طنز رزمندگان کرمانی در کرمان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی، دو کتاب «در مسیر آفتاب» خاطرات هنرمند و رزمنده دفاع مقدس ابوالفضل کارآمد و «آدلا هنوز شام نخورده» مجموعه خاطرات طنز رزمندگان کرمانی به قلم یاسر سیستانی دیشب به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان در سالن اجتماعات موزه دفاع مقدس رونمایی شد.
در این مراسم، مجتبی اسدی رئیس حوزه هنری استان کرمان با تأکید بر ضرورت توجه به ادبیات پایداری گفت:
آثار حوزه دفاع مقدس زمانی به نقطه پایانی خود میرسند که با تاریخ برخورد پیدا کنند و در حافظه فرهنگی جامعه ماندگار شوند.
وی همچنین خواستار آن شد که محافل خاطرهگویی به تولید آثار رسانهای و هنری منجر شود تا پیام ایثار و مقاومت در قالبهای متنوعتری به نسلهای آینده منتقل گردد.
این مراسم با حضور نویسندگان آثار، جمعی از خانوادههای شهدا، رزمندگان، هنرمندان و علاقهمندان به ادبیات دفاع مقدس برگزار شد.