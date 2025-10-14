پیش بینی برداشت ۷۲ هزار تن پیاز در آذربایجان شرقی
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده از سطح بیش از یک هزار و ۴۲۰ هکتار از مزارع زیرکشت پیاز پاییزه در استان پیشبینی میشود امسال حدود ۷۲ هزار تن پیاز پاییزه برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،جلال رحیمزاده با بیان اینکه کاشت و برداشت پیاز در استان آذربایجان شرقی به دو صورت تابستانه و پاییزه انجام میشود اظهار کرد:سطح زیرکشت کل پیاز در آذربایجانشرقی یکهزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۸۰ هکتار به کشت پیاز تابستانه اختصاص دارد. این نوع پیاز عمدتاً در شهرستانهای عجبشیر و آذرشهر کشت میشود.
وی افزود: میزان تولید پیاز تابستانه استان حدود ۳۶۰۰ تن است که به مصرف داخلی استان میرسد.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت پیاز پاییزه استان یکهزار و ۴۲۰ هکتار است تصریح کرد: این نوع پیاز عمدتاً در شهرستانهای ملکان، شبستر، عجبشیر، بناب، آذرشهر، هشترود و هوراند کشت میشود.
رحیمزاده شرایط اقلیمی مناسب، مدیریت مطلوب مزارع و استفاده از بذور اصلاحشده را از عوامل موثر در افزایش عملکرد این محصول عنوان کرد و گفت: میانگین تولید پیاز پاییزه در هر هکتار ۵۱ تن است.
وی افزود: ارقام عمده پیاز کشتشده در استان شامل زرقان، قرمز آذرشهر، النا، گلدن و برخی ارقام بومی و محلی است.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه ارتقای تولید، گفت: افزایش سطح زیرکشت نشایی پیاز و استفاده از روشهای نوین آبیاری بهویژه کاربرد نوار تیپ در مزارع از مهمترین برنامههای در دست اجرا برای بهبود بهرهوری و مصرف بهینه آب به شمار میرود.
رحیمزاده در ادامه به چالشهای موجود در بخش تولید پیاز استان اشاره کرد و گفت: محدودیت منابع آبی بهویژه در شهرستانهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و کمبود صنایع تبدیلی متناسب برای فرآوری پیاز از جمله موانع توسعه این محصول در آذربایجانشرقی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مزایای زراعی و شرایط مساعد کشت پیاز در استان ضروری است سرمایهگذاران و تعاونیهای تولیدی با هماهنگی دستگاههای ذیربط در ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول مشارکت کنند تا ضمن مدیریت بهینه بازار داخلی و صادراتی از بروز زیانهای اقتصادی برای کشاورزان جلوگیری شود.