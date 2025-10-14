با هدف حمایت از دامداران، ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرواربندی به تولیدکنندگان این بخش در شهرستان کاشمر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: حمایت از بخش تولید، اشتغال پایدار صنعت دامپروری، تأمین نهاده واحد‌های دامداری، تامین سرمایه درگردش خرید دام پرواری وخرید علوفه از مهمترین اهداف طرح اعطای تسهیلات پرواربندی به دامداران شهرستان کاشمر است.

قربان پور افزود: تاکنون تعداد ۵۹ نفر از افراد متقاضی این تسهیلات، به بانک عامل کشاورزی معرفی شده‌اند.

وی گفت::پرداخت این تسهیلات قطعا نقش موثری در افزایش ظرفیت واحد‌های پرواربندی، تامین نهاده‌های دامداران و خودکفایی هرچه بیشتر در تولید پروتئین دامی در منطقه خواهد داشت که این امر می تواند به حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پروتئینی و لبنی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر این تسهیلات را مناسب ولی ناکافی دانست و افزود:رفع موانع اداری، افزایش به موقع اعتبارات و واقعی نمودن سقف تسهیلات با توجه به تورم می‌تواند اثربخشی این طرح را چند برابر می کند.