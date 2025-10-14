پخش زنده
امروز: -
انتخابات شوراها بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان در حاشیه همایش انتخاباتی شوراهای اسلامی و مردم در دولت آباد گفت: انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود که این اقدام را میتوان گامی مهم در مسیر توسعهیافتگی سیاسی و افزایش شفافیت و سلامت فرآیند رأیگیری دانست.
اسفندیار تاجمیری با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات گفت: عناصر و مولفههای مهمی در این انتخابات وجود دارد که از جمله آن میتوان به تغییر قانون انتخابات و مواجهه با یک قانون اصلاحشده اشاره کرد که ضروری است همه برگزارکنندگان، عوامل اجرایی و نظارتی با بسترهای اجرای این قانون که فصلالخطاب برگزاری انتخابات است، آشنا شوند.
وی افزود: فرمانداران به عنوان رؤسای هیئتهای اجرایی شهرستانها در این زمینه اهتمام ویژه دارند و مسئله مشارکت مردم در انتخابات نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که هم رقابت سازنده میان سلایق مختلف را فراهم میکند و هم زمینهساز حضور گسترده مردم خواهد بود. شهرستان برخوار نیز از جمله شهرستانهای پیشرو در استان است که همواره میانگین مشارکت بالایی در ادوار مختلف انتخابات داشته است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با اشاره به ویژگیهای خاص این دوره از انتخابات تاکید کرد: یکی از ویژگیهای مهم انتخابات پیشرو، برگزاری تمامالکترونیک آن است که میتوان آن را نشانهای از توسعهیافتگی سیاسی دانست؛ در این روش، از بستر فناوری اطلاعات برای برگزاری دقیقتر، سریعتر و سالمتر انتخابات استفاده میشود.
اسفندیار تاجمیری تاکید کرد: تمامی مراحل چندگانه انتخابات در این دوره بهصورت تمامالکترونیک تدبیر و اجرایی خواهد شد و مردم با سهولت بیشتری در صحنه حضور مییابند؛ در نتیجه، شاهد انتخاباتی با شفافیت، سلامت، رقابت و امنیت بالا خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه این نخستین تجربه فراگیر برگزاری انتخابات تمامالکترونیک در کشور است، گفت: تحقق این امر، نیازمند تدابیر ویژه مسئولان است و در همین راستا، ستاد انتخابات استان توجه ویژهای به این موضوع دارد تا این تجربه، تجربهای موفق و شیرین باشد و بتواند مبنایی برای ادوار آینده انتخابات قرار گیرد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به تغییرات اخیر قانون انتخابات گفت: حدود ۳۰ تغییر جدید در قانون انتخابات اعمال شده که تبیین و آموزش اجرای این تغییرات چه در ذهن متولیان و چه در صحنه عمل بسیار مهم است؛ این مسئله از محورهای اصلی مورد توجه در ستادهای انتخابات استان و شهرستانهاست و انتظار میرود اجرای صحیح آن موجب ارتقای سطح کیفی برگزاری انتخابات شود.
مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان با اشاره به لزوم تقویت فضای مشارکت مردمی تصریح کرد: فضای مشارکت یکی از ارکان اصلی برگزاری انتخابات است و در همین راستا، در ستاد انتخابات استان میز ویژه مشارکت ایجاد شده است؛ همایش انتخاباتی امروز که با ابتکار شهرستان برخوار برگزار شد، اقدامی ارزشمند و الگویی مناسب برای سایر شهرستانهاست.