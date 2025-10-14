به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته حاشیه‌هایی همچون اخراج ملی پوش تکواندو از محل کارش، مشکلات ورزشکاران و قهرمانان پارالمپیکی، مشکل قهرمان تیراندازی بازی‌های پاراآسیایی در ورود به دانشگاه، ماجرای فروش باشگاه نوستالژیک تنیس استقلال به قیمت پایین توسط سازمان خصوصی سازی و پرتاب بطری‌های پلاستیکی در بازی لیگ برتر فوتسال در شهر قدس را زیر ذره بین برده است.