خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون داستان اخراج ملی پوش تکواندو از محل کار، مشکلات قهرمانان پارالمپیکی و ماجرای فروش باشگاه نوستالژیک تنیس استقلال پرداخته است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته حاشیههایی همچون اخراج ملی پوش تکواندو از محل کارش، مشکلات ورزشکاران و قهرمانان پارالمپیکی، مشکل قهرمان تیراندازی بازیهای پاراآسیایی در ورود به دانشگاه، ماجرای فروش باشگاه نوستالژیک تنیس استقلال به قیمت پایین توسط سازمان خصوصی سازی و پرتاب بطریهای پلاستیکی در بازی لیگ برتر فوتسال در شهر قدس را زیر ذره بین برده است.