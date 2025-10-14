به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: دیدار نهایی این دوره از مسابقات بین تیم‌های شهرداری شهرکرد و شهرداری هفشجان برگزار شد که تیم شهرکرد توانست ۵ بر ۱ تیم هفشجان را شکست دهد و به مقام قهرمانی مسابقات فوتسال المپیاد فرهنگی ورزشی سردار شهید مهدی باکری برسد.

مصطفی جعفری افزود: در دیدار رده‌بندی، تیم شهرداری بروجن موفق شد ۳ بر صفر مقابل شهرداری بلداجی به پیروزی برسد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد بیان کرد: در این مسابقات تیم‌های شهرداری شهرکرد، شهرداری هفشجان و شهرداری بروجن به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم مسابقات را به دست آوردند.

جعفری گفت: مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی شهید باکری با حضور ۶ تیم از شهرداری‌های شهرکرد، هفشجان، لردگان، بروجن، بلداجی و فرادنبه از ۱۳مهر در سالن ورزشی شهدای هفشجان آغاز شد و با برگزاری مسابقات رده‌بندی و مرحله نهایی پرونده این مسابقات بسته شد.