تیم شهرداری شهرکرد در مرحله نهایی مسابقات فوتسال المپیاد فرهنگی ورزشی سردار شهید مهدی باکری با شکست شهرداری هفشجان قهرمان این دوره از مسابقات شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: دیدار نهایی این دوره از مسابقات بین تیمهای شهرداری شهرکرد و شهرداری هفشجان برگزار شد که تیم شهرکرد توانست ۵ بر ۱ تیم هفشجان را شکست دهد و به مقام قهرمانی مسابقات فوتسال المپیاد فرهنگی ورزشی سردار شهید مهدی باکری برسد.
مصطفی جعفری افزود: در دیدار ردهبندی، تیم شهرداری بروجن موفق شد ۳ بر صفر مقابل شهرداری بلداجی به پیروزی برسد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد بیان کرد: در این مسابقات تیمهای شهرداری شهرکرد، شهرداری هفشجان و شهرداری بروجن به ترتیب مقامهای اول، دوم و سوم مسابقات را به دست آوردند.
جعفری گفت: مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی شهید باکری با حضور ۶ تیم از شهرداریهای شهرکرد، هفشجان، لردگان، بروجن، بلداجی و فرادنبه از ۱۳مهر در سالن ورزشی شهدای هفشجان آغاز شد و با برگزاری مسابقات ردهبندی و مرحله نهایی پرونده این مسابقات بسته شد.