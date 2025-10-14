معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان، همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

لویه و بویراحمد ، فتا محمدی افزود: افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ شهریور تا سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به مراجع ذی‌ربط مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی ادامه داد: داوطلبانی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هستند و در حال حاضر دارای مسئولیت اجرایی می‌باشند، لازم است از تاریخ ۲۱ مهرماه به مدت یک هفته، نسبت به ارائه استعفای کتبی و دریافت موافقت کتبی بالاترین مقام دستگاه مربوطه اقدام کنند.

محمدی تأکید کرد: در صورت عدم ارائه استعفا در مهلت قانونی، ثبت‌نام این افراد انجام نخواهد شد.

معاون سیاسی استاندار همچنین در خصوص داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا گفت: این افراد نیز باید از تاریخ ۲۴ مهرماه تا مدت سه ماه برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند و از ۲۴ آبان به مدت یک هفته مهلت دارند استعفای خود را ارائه دهند.

وی بیان کرد: زمان ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه تا ۲۷ آذرماه تعیین شده و داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا نیز از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن فرصت ثبت‌نام خواهند داشت.