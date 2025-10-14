اعلام زمان نام نویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان، همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فتا محمدی افزود: افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ شهریور تا سه ماه پیش از آغاز ثبتنام، برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به مراجع ذیربط مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: داوطلبانی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند و در حال حاضر دارای مسئولیت اجرایی میباشند، لازم است از تاریخ ۲۱ مهرماه به مدت یک هفته، نسبت به ارائه استعفای کتبی و دریافت موافقت کتبی بالاترین مقام دستگاه مربوطه اقدام کنند.
محمدی تأکید کرد: در صورت عدم ارائه استعفا در مهلت قانونی، ثبتنام این افراد انجام نخواهد شد.
معاون سیاسی استاندار همچنین در خصوص داوطلبان شوراهای اسلامی روستا گفت: این افراد نیز باید از تاریخ ۲۴ مهرماه تا مدت سه ماه برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند و از ۲۴ آبان به مدت یک هفته مهلت دارند استعفای خود را ارائه دهند.
وی بیان کرد: زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه تا ۲۷ آذرماه تعیین شده و داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن فرصت ثبتنام خواهند داشت.
محمدی در پایان افزود: همه مراحل انتخابات شوراهای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد طبق تقویم زمانبندی مصوب وزارت کشور و همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.