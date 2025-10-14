به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار ویژه شهرستان بروجرد گفت: مقدمات برگزاری کنسرت لوریس چکناواریان در بروجرد فراهم می‌شود.



قدرت الله ولدی افزود: در پی گفت‌وگوی اخیر استاد لوریس چکناواریان، موسیقی‌دان برجسته و رهبر نامدار ارکستر کشور، مبنی بر تمایل به برگزاری کنسرت در زادگاه خود بروجرد، فرمانداری برای تحقق این خواسته فرهنگی و هنری آمادگی کامل دارد.



فرماندار بروجرد با ابراز خرسندی از این تصمیم استاد چکناواریان گفت: بروجرد به وجود چنین چهره ماندگار و افتخارآفرینی در عرصه موسیقی ایران می‌بالد، به حرمت نام بزرگ استاد چکناواریان و به‌پاس جایگاه رفیع وی در هنر موسیقی، تمام توان و ظرفیت شهرستان را برای برگزاری کنسرتی درخور شأن و نام این هنرمند بزرگ به کار خواهیم گرفت.



ولدی افزود: با هماهنگی استاد چکناواریان و همکاری اداره ارشاد اسلامی بروجرد، به‌زودی مقدمات لازم برای میزبانی شایسته و استقبال درخور شأن از این چهره ملی و بین‌المللی فراهم می‌شود تا این رویداد فرهنگی به‌عنوان یادمانی ماندگار در زادگاه استاد به ثبت برسد.



نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس نیز گفت: زمینه اجرای کنسرت لوریس چکناواریان را با همکاری شورا و شهرداری و دستگاه‌های فرهنگی و هنری در بروجرد فراهم می‌کنیم.



عباس گودرزی افزود: سمفونی عصر عاشورا نیز بخشی از اجرای این هنرمند فاخر بروجردی خواهد بود.