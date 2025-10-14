به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۱۴ کبدی کار جوان برای نخستین بار به بازی‌های آسیایی جوانان اعزام میشوند این تیم در ۹ دور اردو تمرین کردند تا بر حریفان آسیایی خود پیروز شوند. هدایت این تیم بر عهده ماهرخ دانش است. نهمین اردو در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. بازی‌های آسیایی به علت کرونا با ۶ سال وقفه امسال برگزار میشود. تیم جوانان ایران ۲۴ مهر به این رقابت‌ها اعزام میشوند مسابقات ۲۷ مهر تا ۱ ابان در بحرین برگزار خواهد شد.







اسامی کادرفنی تیم کبدی جوانان ایران منصوره ابوجعفری سرپرست، ماهرخ دانش سرمربی، زهرا معصومه آبادی مربی اسامی ۱۴ بازیکن دعوت شده به این اردو

فر شته کلاگر

کیانا فاضلی

رسپینا محبی

آیسا ن قاسمی

الیستر شکری

شادی اشرفی

هستی کشاورزی

فایر ه مرادی

مبینا مددی

زهرا شاهسون

پریا هوشیار

مهنا خلیلی

مهسا برونلی

