پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر جهاد کشاورزی، شفافیت و دقت در انعقاد قراردادها را عاملی کلیدی برای پیشگیری از اختلافات و تسریع در بهرهبرداری از طرح ها دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در دومین روز دوره آموزشی تخصصی معاونین مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی ،مهمترین چالشهای حقوقی پیمانها در طرحهای آب و خاک بررسی و بر ارتقای نظارت و پیشگیری از اختلافات در اجرای این طرحها تاکید شد.
صفدر نیازی شهرکی در فرایند بررسی مهمترین چالشهای حقوقی در انعقاد و اجرای پیمانها و قراردادهای طرحهای آب و خاک بر تقویت نظارت حقوقی بر طرحهای آب و خاک تاکید کرد.
وی همچنین به پیچیدگیهای حقوقی در طرحهای زیربنایی آب و خاک، و بر لزوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای اجرایی و تقویت نظام نظارت حقوق تاکید کرد و شفافیت و دقت در انعقاد قراردادها را عاملی کلیدی برای پیشگیری از اختلافات و تسریع در بهرهبرداری از طرحها دانست.
در این نشست تخصصی که با حضور کارشناسان و اساتید برجسته حقوقی برگزار شد، مسایل و موانع حقوقی موجود در طرحهای ملی و استانی به طور مفصل تحلیل و واکاوی شد.
در این دوره، معاونین و کارشناسان آب و خاک استانهای مختلف کشور، فرصتی یافتند تا با تبادل نظر و به اشتراکگذاری تجربیات عملی، راهکارهای کاربردی برای رفع موانع حقوقی و اجرایی در پیمانها را بررسی کنند.
این دوره آموزشی تخصصی با هدف ارتقای دانش فنی و حقوقی معاونین و مدیران آب و خاک کشور و با محوریت بهبود عملکرد و نظارت بر طرحها در سطح کشور از روز شنبه تا سهشنبه در کرج برگزار میشود.