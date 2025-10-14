در اقدام زیبا و انسان‌دوستانه‌ی رئیس پلیس راهور شهرستان ماسال، کودک ۱۱ ساله‌ی ماسالی، به آرزوی خود رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ دوم علی محمدی رئیس پلیس راهور شهرستان ماسال با حضور در خانه علی‌اصغر کودک ۱۱ ساله‌ی ماسالی، رؤیای پلیس شدن او را محقق کرد.

علی‌اصغر ۱۱ ساله با پوشیدن لباس پلیس راهور، در کنار مأموران انتظامی سوار بر خودروی پلیس شد و طعم شیرین رسیدن به آرزویش را چشید.

این اقدام صمیمانه، ضمن ایجاد لحظاتی سرشار از شادی برای این کودک، جلوه‌ای زیبا از روحیه مردمی و مهربان ماموران خدوم پلیس را به نمایش گذاشت.