نفسهای آخر جنگلهای مازندران، پارکهای ساری رها شده هستند
حالِ پارکها و بوستانهای شهر ساری به اندازهای ناخوش شده که گلایههای دادستان مرکز مازندران را در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نفسهای جنگلهای هیرکانی زیر پنجه جنگل خواران به شماره افتاده و با وجود تلنگرهای هفتگی بسته بدون تعارف هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است، از سویی دیگر وضعیت بوستانهای مرکز استان به گونهای شده است که دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران میگوید وضعیت پارکها ساری به هیچ عنوان در شان مردم این خطه و گردشگرانی که مازندران را برای مقصد گردشگری انتخاب میکنند، نیست.
این دو موضوع و وضعیت نامناسب خوابگاه رانندگان حمل و نقل عمومی بین استانی در ترمینال ساری موضوعاتی است که در بسته بدون تعارف میتوانید مشاهده کنید