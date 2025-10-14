رژیم صهیونیستی و حامیان غربی اش که سودای نابودی حماس و مقاومت ملت فلسطین را در سر می‌پروراند و ده‌ها بار آن را بر زبان جاری کردند، اکنون نه تنها با ناکامی در رسیدن به اهداف به مذاکره با حماس تن دادند، بلکه به ناچار ضمن عقب نشینی از غزه، حدود دو هزار نفر از اسیران فلسطینی را آزاد کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اعتراض‌های مردمی به سیاست حکومت‌های غربی از جمله در انگلیس به علت حمایت همه جانبه از رژیم اسراییل در حالی ادامه داردکه نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت نخست وزیر انگلیس به ۲۷ درصد رسیده است.

نتیجه‌ای که رویکرد او در پشتیبانی از رژیم اسراییل در قبال فجایع غزه از جمله علت‌های مهم رویگردانی مردم از نخست وزیر اسراییل ارزیابی شده است.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: ما همواره از مردم فلسطین حمایت کرده‌ایم بر خلاف رویکرد دولت مان در پی کاهش شدید محبوبیت نخست وزیر انگلیس در جامعه و احساس خطر حزب حاکم برای از دست دادن کرسی‌های مجلس، چند هفته پیش نخست وزیر انگلیس تشکیل کشور مستقل فلسطینی را ۷۵ سال پس از به رسمیت شناختن رژیم اسراییل به رسمیت شناخت.

مقامات حزب حاکم کارگر و سپس نخست وزیر انگلیس که در نشست شرم و شیخ بر سر غزه نیز حضور یافت در شبکه ایکس تلاش کردند خود را نقش آفرین در برقراری آتش بس در غزه معرفی کنند.

گاردین نوشت: پس از این ادعا مقامات آمریکایی و اسراییلی بلافاصله واکنش نشان داد ند و نقش دولت انگلیس در توافق آتش بس در غزه را رد کردند.

اکنون به نظر می‌رسد دولت انگلیس در دو سر ماجرا بازنده شده، اما جامعه انگلیس نشان داده محکم پای آرمان فلسطین ایستاده است، اما هیچ اعتمادی به ترامپ و طرح هایش ندارد.

یک شهروند انگلیسی گفت: من هیچ طرحی را که ترامپ برای غزه پیشنهاد می‌کنم نمی‌توانم بپذیرم.

وی افزود: امیدوارم در فلسطین صلح شود و مردم در آرامش باشند، اما به ترامپ و طرح هایش اعتماد ندارم.

در دل نظام‌هایی که به ویژه در دو سال اخیر از هیچ کمکی به رژیم اسراییل دریغ نکردند، قشر‌های مختلف مردم نشان دادند مشعل حمایت از فلسطینیان را تا تحقق کامل حقوق آنان و کیفر جنایتکاران جنگی روشن نگاه می‌دارند.